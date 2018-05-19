В минувшее воскресенье пожары в Зауралье унесли жизни двух мужчин

11:37 | 21.05.2018

В воскресенье, 20 мая, в Курганской области пожары унесли жизни двоих мужчин. Следственные органы регионального СК России по данным фактам проводят доследственную проверку, выясняют причины и обстоятельства гибели людей.



Первый трагический случай произошел в селе Мыркайское в Мишкинском районе, где лесной пожар уничтожил 14 жилых домов и 13 построек. Ночью после тушения пожара в одном из домов на улице Центральной обнаружено тело 87-летнего хозяина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



В этот же день второй жертвой огненной стихии стал 62-летний житель села Темляково в Кетовском районе. Тело хозяина дома обнаружили около 18:00 после тушения возгорания. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: 45.mchs.gov.ru