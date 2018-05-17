В Кургане 1 июня пройдет очередной парад детских колясок. Прием заявок на участие уже открыт

14:06 | 18.05.2018

Администрация Кургана приглашает семьи принять участие в «Параде детства» и побороться за звание самой креативной коляски, за лучшие костюмы и велотюнинг. Праздник состоится 1 июня в Детском парке.



Конкурсные работы могут содержать элементы оформления из детских сказок, былин, мультфильмов и кинофильмов. Также участникам предлагают подготовить презентацию своей работы в форме рассказа, стихотворения или сценки, рассказали в мэрии.



Конкурс пройдет в трех номинациях. Участие в номинации «Коляска для моего малыша» могут принять семьи с детьми в возрасте до 3 лет (любой тип коляски). К номинации «Детский велотюнинг» допускаются семьи с детьми в возрасте от 3 до 10 лет с креативными вариантами оформления велотехники (велосипеды, самокаты, беговелы и другие модели).



За приз в номинации «Сказочный костюм» зовут побороться семьи с детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Сделать его можно из любых материалов. Обязательное условие в данной номинации – свой вариант оформления презентует ребенок.



Участие одного ребенка в двух и более номинациях не допускается. При выборе победителей жюри будет оценивать оригинальность тематики оформления работы, художественно-эстетическое оформление, сложность техники исполнения, артистизм и творческий подход в презентации работы.



Заявки на участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных принимаются до 29 мая в Курганском Доме молодежи по адресу: ул. К. Маркса, 40, каб. 2. Контактный телефон: 22-45-14.



Фото kikonline.ru