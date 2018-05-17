По факту исчезновения жителя Шадринска СК завел уголовное дело об убийстве

11:23 | 18.05.2018

По факту исчезновения жителя Шадринска Владимира Рыжих следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным следственного управления, Владимир пропал 29 марта. Около 20 часов 30 минут он ушел из своего офиса, расположенного на улице Михайловской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа, круглое, смуглое, волосы прямые, русые, с сединой на висках, глаза серые.



Был одет в коричневую кожаную куртку с меховым воротником, джинсы и зимние черные сапоги. Особые приметы: на спине родимое пятно, небольшой шрам на переносице.



Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, сообщить в следственный отдел Шадринска (тел.: 8 (35253) 6-88-00, 6-45-74) или в ОМВД (тел.: 8 (35253) 9-66-76, 9-66-75 или 02 (с мобильного 102).



Фото: shadr.info