Курган: новости дня
11:23 | 18.05.2018
По факту исчезновения жителя Шадринска СК завел уголовное дело об убийстве
По данным следственного управления, Владимир пропал 29 марта. Около 20 часов 30 минут он ушел из своего офиса, расположенного на улице Михайловской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа, круглое, смуглое, волосы прямые, русые, с сединой на висках, глаза серые.
Был одет в коричневую кожаную куртку с меховым воротником, джинсы и зимние черные сапоги. Особые приметы: на спине родимое пятно, небольшой шрам на переносице.
Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, сообщить в следственный отдел Шадринска (тел.: 8 (35253) 6-88-00, 6-45-74) или в ОМВД (тел.: 8 (35253) 9-66-76, 9-66-75 или 02 (с мобильного 102).
Фото: shadr.info
© «Вечерние Ведомости»
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