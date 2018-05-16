В Кургане внедорожник Toyota Harrier «примерил» на себя кованый забор Россельхозбанка

16:13 | 17.05.2018

Вечером 16 мая на пересечении улиц Советской и Савельева в Кургане столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль Toyota Harrier. Пытаясь избежать аварии, внедорожник врезался в кованый забор здания Россельхозбанка.



По информации Госавтоинспекции, водитель «ГАЗели» не предоставил преимущество при проезде перекрестка неравнозначных дорог и допустил столкновение с внедорожником Toyota Harrier, за рулем которого сидела 28-летняя жительница областного центра.



Пытаясь уйти от столкновения, автоледи не справилась с управлением и допустила наезд на декоративное ограждение здания. В результате происшествия оба водителя получили легкие травмы и были доставлены в больницу, откуда позднее их отпустили для амбулаторного лечения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.



Фото: 45.мвд.рф