Избили, связали, протащили на машине по селу и задушили. Отомстившие за «плохое отношение» к женщине зауральцы пойдут под суд

15:42 | 17.05.2018

В Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Каргапольского района, которые в изощренной форме отомстили односельчанину за причиненную подруге обиду. Месть их знакомый не пережил. Троица мучителей в скором времени предстанет перед судом.



По версии следствия, после полуночи 3 декабря 2017 года опьяневшие двое молодых людей и женщина наведались к 50-летнему односельчанину, чтобы отомстить ему за «плохое отношение» к последней. Троица жестоко избила обидчика.



Но издевательства на этом не закончились. Они связали ноги обидчика подруги веревкой, привязав другой конец веревки к автомобилю. После чего протащили мужчину не менее 300 метров по селу. Остановившись, один из обвиняемых взял свободный конец веревки, привязанной к ногам потерпевшего, и задушил мужчину, рассказали в СУ СКР по Курганской области.



Все обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору).



Молодому человеку, который затянул веревку на шее потерпевшего, предъявлено обвинение не только в убийстве, но и в совершении еще двух преступлений — незаконном проникновении в дом односельчанина и вымогательстве у него 6000 рублей. О них стало известно в ходе расследования уголовного дела.



Фото: kurgan.sledcom.ru