На зауральской трассе автоледи угодила в обгоняющий ее большегруз DAF. Есть жертва

14:48 | 17.05.2018

В Мишкинском районе Курганской области столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Mazda 3. Авария произошла 16 мая около 14 часов на 177-м километре федеральной трассы «Иртыш».



По информации Госавтоинспекции, за рулем легкового автомобиля сидела 36-летняя жительница города Щучье. Автоледи не выдержала необходимый боковой интервал до обгоняющего ее большегруза и допустила с ним столкновение. От удара Mazda съехала в кювет и перевернулась.



В результате происшествия пассажир легкового автомобиля, 58-летний мужчина, был доставлен в больницу, где позднее скончался. Автоледи и водитель большегруза, 28-летний житель Воронежской области, в ДТП не пострадали. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.