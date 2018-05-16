В Кургане за крупную свалку у шоссе Тюнина кому-то придется ответить. Полиция завела уголовное дело по статье «порча земли»

14:09 | 17.05.2018

В Кургане по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земли опасными отходами. Причиной тому стала крупная свалка со строительными и древесными отходами, которая находится в районе заброшенного дачного кооператива СНТ «Кургансельстрой» и рядом с дорогой, соединяющей шоссе Тюнина и улицу Бурова – Петрова.



По данным прокуратуры, площадь свалки составляет более 46 квадратных метров. Объем мусора достигает около 59 кубических метров. Согласно расчету специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, общая сумма ущерба от загрязнения почвы составила более 550 тысяч рублей.



Кто организовал свалку, установить не удалось. Учитывая причиненный вред окружающей среде, по материалам проверки природоохранной прокуратуры полицией возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.