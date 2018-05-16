Следственный комитет организовал проверку по факту смерти пациентки в Шадринской БСМП

13:53 | 17.05.2018

Следственное управление СК РФ по Курганской области организовало доследственную проверку по факту смерти в сентябре 2017 года 60-летней Ольги Уразаевой в Шадринской больнице скорой медицинской помощи на следующий день после операции. Супруг пациентки винит в гибели врачей, которые, как он заявляет, несвоевременно ее госпитализировали и не оказали медицинской помощи в полном объеме.



Ведомство обратило внимание на запутанную историю после выхода сюжета о смерти пациентки в программе «На грани» на городском информационном портале shadr.info. По словам ее супруга Сергея, за две недели до смерти женщину беспокоили сильные боли в боку, у нее резко упало давление. 11 сентября муж позвонил в скорую. Ему порекомендовали дать жене крепкий чай или кофе.



К полуночи состояние женщины резко ухудшилось. Снова вызвали скорую. Бригада медиков увезла больную в Шадринскую БСМП. Утром супруга слезно умоляла мужа забрать ее из больницы, так как ее не собираются лечить. Женщина вернулась домой с сильными болями и в тяжелом психологическом состоянии. «Она говорила мне: "Как врачи могли со мной так поступить? Они не оказали помощи, даже капельницу не поставили. Почему они со мной так поступили?" Она вернулась убитая и подавленная, не могла толком говорить и плакала», — вспоминает со слезами на глазах ее муж.



Боль не утихала. Снова набрали 03. Приехавшие медики предложили госпитализировать пациентку в инфекционную больницу. Женщина отказалась. Ольга рассказала врачам, что у нее обнаружили опухоль, поэтому в «инфекционке» ей делать нечего. После эксперты признали этот отказ фатальным.



Женщина повышала давление лекарствами. Наступило временное облегчение. Она отправилась в город, чтобы получить пенсию, но домой не вернулась. Ольга потеряла сознание на улице. Женщину обворовали, сняли с нее все золотые украшения и забрали деньги. Однако нашлись и добрые люди, которые вызвали скорую. Приехавший в больницу муж увидел свою жену на каталке в коридоре полураздетой, без нижнего белья. Никому до нее не было дела. Он попросил сотрудников больницы накрыть ее одеялом, на что услышал: «У нас нет ничего». Тогда он снял с себя одежду, куртку и укрыл трясущуюся от холода супругу.



После долгих часов ожидания помощи женщину забрали в реанимацию. В Шадринск прилетел главный хирург Курганской области Чернов. «Он сказал, что состояние ее тяжелое. Он забрал бы ее в Курган, но тут дотянули до того, что она стала нетранспортабельной. Если бы раньше вызвали вертолет, то все было бы хорошо, — вспоминает слова хирурга муж Сергей. — Этим же вечером Чернов позвонил и сообщил, что операция прошла успешно, что она будет жить и быстро пойдет на поправку. Но сделал примечание: состояние хирургии здесь аховое».



На следующий день Ольги не стало. О смерти жены Сергею сообщили утром, но не медики, а сотрудники похоронного бюро, которые предлагали ему свои услуги.



Как сообщили в СК, в рамках организованной доследственной проверки следователи проверят все обстоятельства, изложенные супругом, а также дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинского персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Однако, по данным shadr.info, ранее местная прокуратура уже усматривала в действиях врачей недооценку тяжести пациентки. Материалы проверки были направлены в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.