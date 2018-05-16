В Шадринске сестры, устроившие стрельбу по одноклассникам, продолжат учиться в школе № 15

12:49 | 17.05.2018

Двоюродные сестры, одна из которых в марте открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе № 15 города Шадринска, продолжат учиться в родной школе, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент образования и науки Курганской области.



Педагоги занимаются с девочками индивидуально, они учатся отдельно от всего класса во вторую смену. Такое решение приняли родители подростков, которые были против контакта дочерей с одноклассниками. Ранее власти предлагали отправить детей в в школу-интернат санаторного типа или перевести их в другую школу, но родители школьниц отказались.



Третья участница инцидента уехала учиться в сопредельное муниципальное образование по месту жительства своего отца.



Кроме того, руководство регионального Департамента образования и науки рекомендовало уволить директора школы в связи с имеющимися общеуправленческими дефектами. «Директор школы находится в отпуске до 17 мая. Как только кончится ее отпуск, решение будет принято на муниципальном уровне — пока непонятно, услышат ли они наши рекомендации», — отметили в департаменте.



Напомним, ЧП в шадринской школе произошло утром 21 марта. Подросток открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. Причиной инцидента стал конфликт в классе. Организовать нападение девочке помогли сестра и подруга.