Спикер Курганской областной Думы представил коллегам новых депутатов

18:27 | 16.05.2018

Сегодня, 16 мая, в начале внеочередного заседания Курганской областной Думы ее председатель Дмитрий Фролов представил парламентариям новых депутатов-единороссов.



Спикер вручил руководителю ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олегу Попову и гендиректор ООО «Предприятие Сенсор» Виктору Кузнецову депутатские удостоверения, значки и пожелал им успешной работы в зауральском парламенте, рассказали в облдуме.



Ранее на заседании облизбиркома им были переданы вакантные мандаты в Курганской областной Думе шестого созыва. Депутатские кресла освободились в связи с досрочным прекращением полномочий парламентариев Игоря Арзина и Сергея Вартанова, которые сложили с себя полномочия по собственному желанию. Оба депутата были избраны по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» была вправе предложить вместо них других своих кандидатов.



Ранее региональный политический совет единогласно поддержал кандидатуры Олега Попова и Виктора Кузнецова. Депутаты будут отвечать и за свои округа, и за округа своих предшественников — Куртамышский и Петуховский.



Фото www.kurganoblduma.ru