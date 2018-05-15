Референдума не будет. Зауральский парламент дал от ворот поворот антиуранщикам

18:14 | 16.05.2018

Антиуранщики снова потерпели неудачу в желании провести в Зауралье референдум о запрете добычи урана на месторождении Добровольное. Сегодня, 16 мая, на внеочередном заседании Курганской областной Думы депутаты признали вопрос, выносимый общественниками на голосование, не соответствующим федеральному законодательству.



Ходатайство с предложением инициативной группой по проведению референдума поступил в парламент из Избирательной комиссии Курганской области. Вопрос звучал так: «Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное, расположенном в пойме реки Тобол в Звериноголовском районе Курганской области, в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для здоровья населения и экологии региона».



Рассмотрев имеющиеся материалы, депутаты признали данный вопрос не соответствующим требованиям пунктов 2, 6, 7 статьи 12 Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».



«Вопрос не находится в ведении Курганской области, урегулирован Конституцией и Законом РФ «О недрах» и относится к исключительному ведению РФ, не исключает возможность множественного толкования вопроса, а также не исключает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения», - пояснили решение парламентариев в пресс-службе облдумы.



Фото www.kurganoblduma.ru