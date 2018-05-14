Пассажир погиб в сгоревшем автомобиле ВАЗ-2114 под Курганом

13:06 | 16.05.2018

Около полуночи 15 мая на территории Кургана погиб пассажир легкового автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Camry и ВАЗ-2114 на 267-м километре федеральной трассы «Иртыш».



Иномарка двигалась в сторону Челябинска, а отечественный автомобиль следовал в попутном направлении. В результате столкновения «четырнадцатая» загорелась. Неустановленный пассажир ВАЗа, мужчина около 30 лет, от полученных травм скончался в больнице. 41-летний водитель тоже был госпитализирован.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего пассажира и личность водителя Toyota. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.