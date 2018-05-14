В Кургане построят еще один торгово-развлекательный центр

11:37 | 16.05.2018

Вопрос о строительстве двухэтажного торгово-развлекательного комплекса был рассмотрен на публичных слушаниях в администрации Кургана 15 мая. ТРЦ появится на пересечении улиц Пушкина и Зорге.



Как рассказали в пресс-службе мэрии, торговый центр разместится на земельном участке площадью более 6 тысяч квадратных метров. Парковочные места для посетителей торгово-развлекательного комплекса собственник участка планирует построить по принципу торгового центра «Стрекоза» в Заозерном, то есть под торговыми площадями 2-го этажа здания.



Фото kurgan-city.ru