За прошедший месяц в Кургане подорожали овощи, бензин и некоторые лекарства

11:36 | 16.05.2018

По данным Свердловскстата, за прошедший месяц в Кургане отмечен рост цен на овощи и фрукты. Картофель подорожал на 19,6 %, капуста — на 17 %, морковь — на 12,1 %, лук — на 3,7 %, яблоки — на 1,1 %. На прилавках магазинов возросла стоимость сахара на 6,4 %, немного поднялись в цене молоко стерилизованное, куры, сыры твердых и мягких сортов и вареная колбаса.



Резко подешевели огурцы, сбросив в ценнике 23,4 %. Снизилась стоимость помидоров на 4,7 % и гречки на 7,8 %. Замороженная рыба подешевела на 1,3 %, а свинина — на 1,1 %. Незначительно подешевели сосиски, сардельки, рис, творог жирный, масло сливочное, сметана и говядина.



С 30 марта по 27 апреля изменилась стоимость некоторых лекарств. Так, наблюдается рост цен на линекс в 1,4 раза. Алмагель подорожал на 14 %, эналаприл — на 3,8 %, бисопролол — на 3,1 %. Снизилась средняя цена на лоперамид — на 19,3 %, ибупрофен — на 10,9 %, ацетилсалициловую кислоту — на 4 %. Значительно подешевел бромгексин — на 69,3 %.



Бензин автомобильной марки АИ-95 и выше прибавил в цене 3 %. Бензин АИ-92, АИ-93 подорожали на 2,7 %, а дизельное топливо — на 2,5 %.