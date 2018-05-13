В Кургане организаторы не стали переносить акцию «Ночь в музее» из-за отключения воды. «Чуть-чуть уплотним программу»

17:41 | 15.05.2018

Популярная акция «Ночь в музее» в Курганском областном художественном музее состоится по плану, 18 мая, несмотря на отключение воды по всему городу. Об этом проинформировали организаторы мероприятия в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».



«Ребят, переносить никто ничего не будет. И даже отключение воды не помешает нашему мегакрутому культурному событию. Мы просто чуть-чуть уплотняем нашу программу. Все МК и площадки будут работать до 00:00, выступления на главной сцене — с 21:00 до 23:15. Единственное, что точно не получится сделать, — это конкурс боди-арта. Туалеты будут работать с глобальными запасами воды, плюс будут проводиться технические перерывы для уборки санузлов», — сообщают организаторы акции.



Открытие «Ночи в музее» состоится в 20:00 на центральном крыльце музея, где зрителей ждут выступления артистов и розыгрыш призов от партнеров проекта. В залах музея посетители смогут услышать живые импровизации на саксофоне и идеально подобранного DJ-сета. Ближе к полуночи начнутся выступления танцевальных школ Кургана VARNEL STUDIO, PARADOX и URAL COALITION.



Для любителей театра артисты Курганского альтернативного театра проведут читку пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», а театр-студия «Маяк» Курганского областного колледжа культуры подготовила литературный спектакль «О красоте человеческих лиц». Ночных посетителей ждут различные мастер-классы и площадки на любой, даже самый взыскательный вкус.