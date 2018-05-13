В Кургане перед судом предстанет банда сбытчиков наркотиков. Дилерам грозит пожизненное заключение

13:30 | 15.05.2018

Следователи УМВД России по Курганской области завершили расследование уголовного дела банды сбытчиков синтетических наркотиков. Перед судом предстанут четверо курганцев и два жителя Красноярска. Они обвиняются в сбыте наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах.



Следствием установлено, что один из участников группы привозил крупные партии сильнодействующих синтетических наркотиков из соседних регионов, расфасовывал и распространял их среди других фигурантов для розничного сбыта путем закладок, рассказали в пресс-службе областной полиции.



В съемной квартире, которую дилеры использовали в качестве склада, полицейские обнаружили электронные весы, полимерные пакетики и другие вещественные доказательства. Всего в результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по данному уголовному делу изъято почти 800 граммов наркотиков.



Уголовное дело по 30 преступным эпизодам по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» направлено в суд. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.



В отношении курганцев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Красноярцы заключены под стражу.



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