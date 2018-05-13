В Кургане сотрудники ГИБДД призвали водителей уважать байкеров

13:14 | 15.05.2018

Сегодня в Кургане в рамках областного профилактического мероприятия «Мотоцикл» сотрудники ГИБДД провели вместе с байкерами акцию по безопасности дорожного движения «Внимание, мотоциклист!».



Госавтоинспекторы и представители курганских мотоклубов напомнили автомобилистам, что в связи с открытием мотосезона им необходимо быть особенно бдительными перед началом маневров, заблаговременно включать сигналы поворота и проверять наличие помехи сзади, открывая двери автомобиля. В свою очередь мотоциклисты обращались к водителям с предложением о взаимовежливости на дорогах.



«В неформальном общении участники акции обменивались практическими рекомендациями безаварийного вождения, фотографировались на память, а в знак взаимного уважения пожимали друг другу руки», — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.