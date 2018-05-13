Правительство Зауралья снова связало себя соглашением с Минфином России. «При неисполнении условий нам грозит снижение дотаций»

12:05 | 15.05.2018

Сегодня, 15 мая, на очередном заседании Правительство Курганской области утвердило соглашение с Минфином России о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Зауралья. Какими обязательствами снова связал себя региональный кабмин ради получения дотаций?



«Мы его уже второй год заключаем. По этому соглашению мы получим 13 миллиардов рублей дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности области в 2018 году. Вместе с тем мы обязуемся обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету на 3,6 % к уровню 2017 года, а также увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 6,5 %», — отметил первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области Константин Ермаков.



Региональному правительству необходимо достичь и показателей по увеличению доли средней численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса и снижению количества безработных. Обязуются власти принять меры по устранению неэффективных налоговых льгот и достичь целевых показателей по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с указами президента РФ.



Также региону нужно избегать расходных обязательств, которые не предусмотрены Конституцией РФ и федеральным законами. «При неисполнении условий этого соглашения нам грозит снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году на 5 % от утвержденной суммы в федеральном бюджете на будущий год», — добавил Константин Ермаков.



Первый вице-губернатор Виктор Сухнев обратился к коллегам, дав установку «ни шагу назад»: «Обращаю внимание всех руководителей органов исполнительной власти о том, что те показатели, которые есть у нас по соглашению с Минфином России, должны быть обязательно исполнены в текущем году. Другого не допускается».