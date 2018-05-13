Прожиточный минимум в Курганской области в I квартале 2018 года увеличился на 152 рубля

11:45 | 15.05.2018

Правительство Курганской области на сегодняшнем заседании установило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам за I квартал 2018 года.



Как доложил первый заместитель директора регионального Департамента экономического развития Александр Кондратов, величина прожиточного минимума за первые три месяца текущего года составила 9 372 рубля, прибавив 152 рубля к IV кварталу 2017 года. Для трудоспособного населения она увеличилась на 140 рублей, достигнув 9 971 рубля, для пенсионеров — на 7752, добавив 106 рублей. Детский прожиточный минимум составил 9 973, прибавив 268 рублей.