Чиновники назначили дату празднования Дня города в Кургане

10:03 | 15.05.2018

Курганские власти озвучили дату проведения Дня города. В этом году праздник пройдет 25 августа. Данная информация была озвучена в ходе еженедельного рабочего совещания — «Делового понедельника».



Как рассказали в пресс-службе мэрии, участники совещания рассмотрели состав организационного комитета, а также решили в срок до 1 июня разработать план подготовки и проведения праздника.



«Нам нужно своевременно провести подготовку к празднику, чтобы торжественные и культурно-массовые мероприятия в День города прошли на высоком организационном уровне», — подчеркнул глава города Сергей Руденко.