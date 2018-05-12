Вузы и Центр Илизарова призвали помочь с дефицитом кадров в социально-экономическом комплексе Зауралья

17:37 | 14.05.2018

Сегодня, 14 мая, Департамент образования и науки Курганской области заключил соглашение с зауральскими вузами о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для социально-экономического комплекса и развития науки в регионе. Церемония подписания документа прошла на заседании совета ректоров высших учебных заведений, рассказали в пресс-службе губернатора Зауралья.



Документ заключен с сельскохозяйственной академией имени Т.С. Мальцева, Курганским государственным университетом, Шадринским государственным педагогическим университетом и РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова. Свои подписи поставили директор Департамента образования и науки Герман Хмелёв, руководители вузов и директор Центра Илизарова Александр Губин.



Как отметили в правительстве, соглашение прописывает сотрудничество в сфере подготовки востребованных квалифицированных кадров для социально-экономического комплекса Зауралья, развитие науки.



«Мы наблюдаем долгие годы дефицит кадров в инженерно-технической и в последние годы в педагогической сферах. Только совместными усилиями возможно решить кадровый вопрос. Я считаю, что это нам по силам», — прокомментировал вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов.



Департамент образования и науки уже дал поручение разработать программу «Кадры» и совместно с Шадринским педагогическим университетом сделать все необходимое, чтобы молодые учителя пошли работать в муниципальные образования региона. Взаимный интерес также представляет проведение научно-исследовательских работ, разработка и реализация образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона.



Фото kurganobl.ru