В Курганской области рыбак нашел обгоревшее тело своего товарища рядом с озером

15:23 | 14.05.2018

Следователи СКР по Курганской области выясняют причины и обстоятельства гибели рыбака в Щучанском районе. Обгоревшее тело 72-летнего мужчины обнаружил его друг днем 12 мая после тушения лесного пожара около озера Песчаное, в 3 км севернее деревни Чудняково.



Как рассказали в следственном управлении, один из рыбаков, обнаружив, что в их сторону надвигается дым от лесного пожара, отправился отогнать свой автомобиль к рыбацкому стану. Второй остался в лодке на воде. Возвращаясь обратно к озеру, мужчина обнаружил своего товарища в лесу без признаков жизни и со множественными ожогами.



Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.