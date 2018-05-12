В Шумихе пожилая женщина погибла, попав под грузовой поезд

11:27 | 14.05.2018

В воскресенье, 13 мая, в 11 часов 13 минут на 4-м пикете 2227-го километра станции Шумиха в Курганской области грузовой поезд смертельно травмировал пожилую женщину. По данному факту Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку.



Как сообщает пресс-служба ведомства, пенсионерка попыталась перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом, да еще и в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, но из-за близкого расстояния трагедии избежать не удалось. Женщина от множественных травм скончалась на месте. Личность пострадавшей устанавливается.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.