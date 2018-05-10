Курганский промышленник сыграл в хоккей с президентом Владимиром Путиным

13:11 | 11.05.2018

Генеральный директор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев сыграл вместе с президентом России Владимиром Путиным в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи.



Курганский промышленник играл под номером 15 в составе сборной Ночной хоккейной лиги. Парышев забил седьмую шайбу в ворота команды «Легенды хоккея», в составе которой Владимир Путин отметился пятью шайбами. Игра завершилась со счетом 12:7. Победили «Легенды хоккея», рассказали в пресс-службе завода. На память о матче у промышленника остался автограф президента.



Фото: www.kurganstalmost.ru