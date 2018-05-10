Жители Курганской области за неделю обменяли монет на 2 миллиона рублей

12:48 | 11.05.2018

В Курганской области подвели итоги акции по обмену монет, которая проходила с 23 по 28 апреля в банках. За это время жители региона избавились от мелочи почти на два миллиона рублей, рассказали в местном отделении Уральского ГУ Банка России.



Всего в банки обратились 1297 человек. Они обменяли мелочь на 1 миллион 962 тысячи 664 рубля 96 копеек. Общая масса собранной мелочи составила 2 тонны 858 килограммов. Как отметили в отделении, упаковать такое количество наличных денег можно в 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности.



Чаще всего зауральцы обменивали 10 копеек (35 % от общего количества собранных монет). Меньше всего оказалось монет номиналом 1 копейка — всего 3 %.



Кредитные организации, участвовавшие в акции, отменили комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за такую операцию. Принесенные монеты частично можно было обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвящённые Олимпийским играм в Сочи и принятию Крыма в состав Российской Федерации, а также на памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей.



«Такую акцию Отделение Курган проводило впервые. В итоге в денежный оборот вернулись 849 тысяч 181 монета. Для кредитных организаций привлеченная в результате акции мелочь стала существенным подспорьем в наличных расчётах с клиентами. А зауральцы избавились от «тяжкого груза» такой наличности и получили памятные банкноты и монеты», — прокомментировал итоги акции управляющий курганским отделением Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.