Прокуратура нашла в правительстве Зауралья дорогой внедорожник, который попал туда не совсем законно

12:30 | 11.05.2018

В одном из управлений Правительства Курганской области прокуратура нашла дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который попал в ведомство не совсем законным и очень запутанным способом. Ловкая схема позволила не светить на госзакупках люксовый автомобиль для служебных целей, но все же оказалась вне закона.



Нарушение всплыло на поверхность, когда прокуратура Курганской области провела проверку исполнения требований законодательства при распоряжении госимуществом. Надзорное ведомство установило, что за ГБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области» в сентябре 2017 года был закреплен новый дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser 150 Prado. Прокуратура заинтересовалась историей появления автомобиля у ведомства.



Изначально машину на собственные деньги приобрело АО Автодор «Северо-Запад», чьим учредителем, кстати, является Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Затем акционерное общество буквально пожертвовало внедорожник ГБУ «Курганский Центр ветеринарии».



В сентябре 2017 года Департамент имущественных и земельных отношений выпустил распоряжение, согласно которому автомобиль был незаконно изъят из оперативного управления Центра ветеринарии и передан Управлению по обеспечению деятельности правительства области.



В этом прокуратура усмотрела прямое нарушение законодательства. В соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ и законом о некоммерческих организациях распоряжаться имуществом, полученным учреждением в дар, может только само учреждение. На указанное распоряжение департамента прокуратура области вынесла протест. В настоящее время незаконный правовой акт отменен, а автомобиль возвращен в Центр ветеринарии.



В отношении виновного должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» возбуждены административные производства за нарушение законодательства о закупках при приобретении внедорожника. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей.