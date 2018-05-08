В следующие выходные в Кургане прекратят подачу воды с Арбинки на сутки

17:39 | 10.05.2018

В полночь 18 мая и до 24:00 19 мая в Кургане будет прекращена подача воды с Арбинских очистных сооружений, сообщает администрация города. Краны опустеют и в микрорайонах Черемухово, Тополя, поселках Увал, Восточный и Рябково, на улице Дзержинского, также в поселке Юргамыш и селе Кетово.



Остановка очистных сооружений связана с заменой запорной арматуры на водоводе диаметром 1000 мм. На период отключения воды во всех школах, детских садах приостановят занятия. Подвоз воды к объектам с круглосуточным пребыванием людей организует АО «Водный союз».



В мэрии рекомендуют горожанам, которые планируют уехать из Кургана, проверить и закрыть краны, а тех, кто 18 и 19 мая останется в городе, просят сделать запас питьевой воды.