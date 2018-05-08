В Кургане ТРЦ «ГиперСити» закроют с середины мая. Собственник запустил реконцепцию

16:00 | 10.05.2018

Компания DARS Development объявила о начале работ по реконцепции ТРЦ «ГиперСити» в Кургане. В связи с этим принято решение о временной приостановке деятельности центра с 14 мая.



Как сообщили в центре, в рамках реконцепции запланировано обновление интерьеров, которое включает в себя организацию полного комплекса современных технических систем как общих зон, так и в помещениях арендаторов. «Девелопер проекта приложит максимум усилий для скорейшего завершения работ по реконцепции и открытия ТРЦ в обновленном формате», — добавили в ТРЦ.