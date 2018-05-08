С 11 по 14 мая синоптики снова прогнозируют заморозки в Зауралье

15:23 | 10.05.2018

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей региона о непогоде. По прогнозам синоптиков, с 11 по 14 мая ночью и утром местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурой до минус 3 градусов.



Дачникам и аграриям советуют защитить сельскохозяйственные культуры от холода. Также на последующие три дня прогнозируется переменная облачность. В субботу возможен небольшой дождь. Температура днем в ближайшие дни поднимется только до 11-16 градусов тепла.