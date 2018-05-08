Под Курганом в сгоревшем строительном вагончике нашли два трупа

14:00 | 10.05.2018

Следственные органы СКР по Курганской области проводят проверку по факту смерти 9 мая двух мужчин в садовом товариществе «Комбинат» в Кетовском районе. Около 2 часов ночи загорелся строительный вагончик, в котором после тушения пожара обнаружили тела погибших. Личности их в настоящее время устанавливаются.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, не установлено. Причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем при курении или нарушение в использовании электрооборудования.



В рамках доследственной проверки будет установлена причина смерти мужчин и пожара, а также все обстоятельства произошедшего.