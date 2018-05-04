У прокуратуры появились претензии к администрации города Катайска

16:09 | 8.05.2018

В Курганской области прокуратура выявила в деятельности администрации города Катайска нарушения в сфере соблюдения требований безопасности дорожного движения. Прокурор района через суд обязал муниципалитет привести городские дороги и остановки в порядок.



Итак, прокурорская проверка показала, что на перекрестках ряда городских улиц отсутствуют дорожные знаки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, рассказали в надзорном ведомстве. На улице Боровая между улицами Максима Горького и Строителей нет стационарного освещения. В местах остановки школьных автобусов отсутствуют платформы для посадки и высадки детей. На ряде улиц города не обнаружили горизонтальной дорожной разметки.



Прокуратура района направила в Катайский районный суд административный иск о признании бездействия администрации города незаконным и о возложении на мэрию обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. Ход его исполнения находится на контроле надзорного ведомства.