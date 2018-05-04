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Курган: новости дня


14:33 | 8.05.2018

В Кургане возложили венки и цветы к Вечному огню в память о павших в боях ВОВ

В Кургане накануне Дня Победы, 8 мая, жители города, силовики, представители законодательной и исполнительной власти региона и областного центра возложили венки и цветы к Вечному огню, Стеле Героев Советского Союза, к памятнику легендарного генерал-полковника Михаила Шумилова и мемориальным плитам.

Памятное шествие началось от кинотеатра «Россия». В колонну вместе с людьми в погонах и руководством области и города встали и рядовые зауральцы. Они возложили красные гвоздики на плиты с именами родных и близких, павших в боях. Под троекратный ружейный салют участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, рассказали в пресс-службе губернатора.

В Кургане возложили венки и цветы к Вечному огню в память о павших в боях ВОВ


«Мы отдаем дань уважения всем тем, кто совершал боевые подвиги, кто работал в тылу и своим трудом приближал победу, тем, кто в послевоенные годы в самые кратчайшие сроки восстановил нашу Родину, — сказал губернатор региона Алексей Кокорин. — К сожалению, нет такой семьи, которая бы не потеряла своих родных и близких в те страшные годы. Наша задача и задача молодого поколения — не забывать всё, что сделано для нас в годы Великой Отечественной войны. У меня, как и у многих, оба деда погибли. Когда мы чествуем фронтовиков и возлагаем цветы, я, конечно, вспоминаю и своих родных. Они точно так же, как тысячи зауральцев защищали свою страну, не щадя жизней».

Защищать страну в период Великой Отечественной войны отправились более 220 тысяч жителей области. Больше половины из них не вернулись. Боевыми орденами и медалями награждены 75 тысяч зауральцев. 114 удостоены звания Героев Советского Союза, 29 — звания кавалера ордена Славы.

В Кургане возложили венки и цветы к Вечному огню в память о павших в боях ВОВ


Фото kurganobl.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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