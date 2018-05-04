Курганские синоптики предупреждают дачников и аграриев о заморозках

11:26 | 8.05.2018

По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 8 и 9 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурой до минус 2 градусов.



В администрации города предупреждают, что из-за похолодания повышается вероятность повреждения, а также частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям предприятий рекомендуют принять защитные меры.