Вице-президент Курганской торгово-промышленной палаты избила полицейского во время обыска

17:43 | 7.05.2018

Зауральский СКР расследует против вице-президента Курганской торгово-промышленной палаты Ирины Пашковой уголовное дело. Чиновница обвиняется по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).



По данным следствия, утром 4 мая госпожа Пашкова в помещении палаты ударила по лицу оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кургану, который участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Как отметили в ведомстве, высокопоставленная чиновница напала на сотрудника полиции, чтобы не допустить его к документам.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.