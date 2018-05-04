В Кургане волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки

17:24 | 7.05.2018

Сегодня, 7 мая, в Кургане началась акция «Георгиевская лента» в канун Дня Победы. Волонтеры городского Дома молодежи в течение двух дней будут раздавать всем желающим один из главных символов праздника в нескольких точках областного центра.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, пункты раздачи будут организованы с 17:00 до 18:00 в ТРЦ «Пушкинский», «РИО», «Звездный» и около кинотеатра «Россия». За два дня волонтеры раздадут более 3 000 лент.



«Георгиевская лента — это символ доблести и славы, символ уважения к участникам Великой Отечественной войны, это знак благодарности людям, отдавшим все ради Великой Победы русского народа над фашизмом», — подчеркнули в мэрии.



Фото gov39.ru