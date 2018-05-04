Из Кургана 8 мая стартует автопробег «Дорога к ветерану»

14:59 | 7.05.2018

В Кургане 8 мая стартует автопробег «Дорога к ветерану», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Машины отправятся от кинотеатра «Россия» в 8 часов утра.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, участие в автопробеге примут более двухсот человек. Они навестят ветеранов из отдаленных сел и деревень и передадут им детские рисунки и многочисленные поздравления, в том числе от главы региона Алексея Кокорина.



Напомним, в этот же день в 10:00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в 19:00 у Вечного огня пройдет региональная акция «Свеча памяти».



Фото: vk.com/roadtoveteran