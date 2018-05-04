В Курганской области выявлены два случая заражения вирусом клещевого энцефалита

13:07 | 7.05.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области отчиталось о ситуации по инфекциям, которые передаются с укусами клещей. Вирус энцефалита подтвердился уже в двух случаях.



По состоянию на 7 мая в больницы области за помощью обратился 231 человек, в том числе 92 ребенка. Была проведена экспресс-диагностика 52 клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита эксперты выявили в 2 экземплярах (3,8 %). В аналогичном периоде 2017 года вирусофорность составляла 4,1 %. Да и число обращений пострадавших тогда было больше — 385 человек (121 ребенок).



На сегодняшний день привиты против клещевого вирусного энцефалита 25 896 жителей области, в том числе 14 024 ребенка. Проведены акарицидные обработки на 29,5 га на территориях оздоровительных учреждений и личных участков.