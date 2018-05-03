ГИБДД Зауралья объявила о масштабной проверке школьных автобусов

17:15 | 4.05.2018

На территории Курганской области с 7 по 10 мая подразделения ГИБДД региона совместно с госавтонадзором проведут профилактическое мероприятие «Детский автобус».



Как отметили в Госавтоинспекции региона, полицейские проведут массовые проверки автобусов с детьми. Проверят техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, оснащение транспортных средств спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Особое внимание полицейские уделят соблюдению водителями школьных автобусов правил дорожного движения.



Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Зауралья не оставаться равнодушными к фактам нарушений ППД водителями автобусов. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о данном факте в дежурную часть ОБДПС ГИБДД г. Кургана по телефонам 25-64-90, 25-65-72.



Фото r-b-a.ru