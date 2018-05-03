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Курган: новости дня


16:45 | 4.05.2018

Биотуалеты, сухой закон и безопасность. Как Курган подготовился к празднованию Дня Победы

Курган готов к проведению главного праздника страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне. О том, что приготовили для жителей и гостей столицы Зауралья 9 мая, рассказали мэр Сергей Руденко и сити-менеджер Андрей Потапов на пресс-конференции в администрации областного центра сегодня, 4 мая. «Мы приглашаем всех горожан принять участие в праздновании. Никто не должен остаться в стороне. Только сохраняя историческую память, мы сможем построить будущее своего народа, детей и внуков», — подчеркнул глава города.

Как отметил Сергей Руденко, праздник в этом году проходит под девизом «Мы внуки твои, Победа». Культурная программа достаточно обширная, она охватывает не только центральную часть, но и весь город. Подробную афишу разместят позже. 8 мая в 18:00 начнется акция «Свеча памяти» у памятников ВОВ. Региональная акция пройдет в 19:00 у Вечного огня Мемориала славы воинам-курганцам, погибшим в ВОВ.

На трибунах памятника Ленину 9 мая разместят 150 ветеранов. Каждого фронтовика будет сопровождать волонтер. После торжественного мероприятия на площади ветеранов с сопровождающими повезут в парк Победы на возложение венков и минуту молчания. «Ветеранов становится все меньше и меньше. Тем, кто может самостоятельно передвигаться, мы разослали приглашения на центральную площадь. Будем надеяться, что все, кого мы пригласили, придут, доживут до этого дня, — отметил Сергей Руденко. — Ведь им далеко за 90 лет. Бывали случаи, когда ветераны уходили 7 и 8 мая». Всего в городе насчитывается 214 участников Великой Отечественной войны.

Торжественный парад, в котором примут участие представители силовых структур, начнется в 10:00. Сразу после них пройдет маршем «Бессмертный полк». В этом году акция памяти соберет рекордное для города число участников — порядка 16 тысяч потомков победителей. Она станет самым масштабным мероприятием праздника. Минуя площадь, полк направится в ЦПКиО, где начнется концертная программа.

На центральной площади концертная программа продлится до позднего вечера. После минуты молчания, в 22 часа, запустят салют в честь Дня Победы. В этом году власти обещают, что он будет ярким и более масштабным, чем в предыдущие праздники. «Мы увеличили калибр зарядов. Надеюсь, горожанам понравится», — сказал Андрей Потапов. Всего на салют потратили 260 тысяч рублей.

Также 9 мая горожане смогут посетить выставку боевой техники у кинотеатра «Россия». Исторические военные машины представят Курганмашзавод, «Курганприбор», УМВД и ДОСААФ. В День Победы на площади будут организованы показательные выступления роты почетного караула Курганского пограничного института ФСБ России.

В период проведения праздничных мероприятий в центральной части города установят 10 биотуалетов. Общественные уборные будут работать и в кинотеатре «Россия», в Детском парке и в ЦПКиО.

На особом контроле стоит обеспечение безопасности. Накануне праздников проверят основные площадки массового скопления горожан. На охрану курганцев и гостей города 9 мая выйдут более 500 полицейских, сотрудников Росгвардии. Помогать силовикам будут частные охранные предприятия и добровольцы. Также отметим, что 9 мая на территории города будет запрещена продажа алкоголя.

Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»

 


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