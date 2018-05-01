На сотрудников транспортной полиции Кургана завели уголовное дело. «Действовали из ложно понятых интересов службы»

17:32 | 3.05.2018

В Кургане возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» против двух сотрудников транспортной полиции. Силовики намеренно пытались отправить за решетку невиновного по одному из дел о хищении.



По версии следствия, с 10 января по 19 февраля 2018 года полицейские Курганского ЛО МВД России на транспорте путем уговоров и обещания материальных благ убедили ранее судимого мужчину оговорить себя, признаться в хищении металлолома с железнодорожных вагонов в парке «К» станции Курган.



Как отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России, полицейские прекрасно знали, что потерпевший к краже непричастен, а настоящий преступник не установлен. Силовики, как утверждают в ведомстве, действовали «из ложно понятых интересов службы, связанных с раскрытием любым способом преступлений на обслуживаемой территории».



В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.



В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО добавили, что руководством УТ МВД России по УрФО по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудники, если их вина подтвердится, будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.



«Также продолжается проведение проверки в отношении ряда руководителей Курганского ЛО МВД России на транспорте, в ходе которой будет дана принципиальная оценка роли каждого из них в организации контроля за служебной деятельностью и проведения работы с личным составом. По результатам проверки ряд руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — отметили в ведомстве.