В Зауралье за минувшие сутки в пожарах погибли двое пенсионеров

15:08 | 3.05.2018

За минувшие сутки в Курганской области в результате пожаров погибли двое мужчин пенсионного возраста. По данным фактам региональный СКР проводит доследственные проверки, следователи устанавливают причины смерти людей и причины возгорания.



Первый случай произошел 2 мая около 16:40 в поселке Смолино в Кургане. После пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело хозяина, 59-летнего пенсионера. Остальным жильцам удалось спастись. В эти же сутки около 23 часов при пожаре в селе Каширино погиб 61-летний мужчина.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не установила. Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.



Следственное управление напоминает, что в целях предупреждения пожаров и сохранения жизни необходимо строго соблюдать правила техники пожарной безопасности, в том числе в праздничные дни.