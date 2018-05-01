Водитель и 7-летняя девочка погибли при столкновении ВАЗа с бетономешалкой в Шадринске

14:29 | 3.05.2018

В Курганской области вечером 1 мая на 19-м километре дороги Шадринск — Миасское произошло столкновение ВАЗ-21099 с бетономешалкой. Жертвами дорожной аварии стали водитель и 7-летняя девочка.



По информации Госавтоинспекции региона, 55-летний житель Далматовского района выехал на легковом автомобиле на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия водитель и его 7-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка ВАЗа — 53-летняя женщина — попала в больницу. Водитель грузового автомобиля, 37-летний житель Республики Татарстан, не пострадал.



В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудники полиции установили, что ребенка перевозили в автомобиле без детского удерживающего устройства и ремней безопасности. Водитель ВАЗа сел за руль будучи лишенным права управления транспортными средствами.