В Курганской области из незаконного оборота изъят нелегальный алкоголь

13:59 | 3.05.2018

Курганскими полицейскими в ходе мероприятий, проводимых на территории региона в период с 29 апреля по 2 мая, изъято из незаконного оборота более 650 единиц алкогольной продукции и 37 литров спиртосодержащей жидкости.



Так, 30 апреля при досмотре автомобиля «Лада-Приора» на 350-м километре автодороги «Иртыш» сотрудники полиции обнаружили и изъяли 200 бутылок водки, 28 бутылок коньяка и 37 литров спиртосодержащей жидкости у 44-летнего жителя Кургана.



2 мая на 123-м километре автодороги Курган — Звериноголовское сотрудники полиции остановили автомобиль «Газель» под управлением 39-летнего жителя Тюмени. При досмотре выяснилось, что мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В итоге у него изъято 132 бутылки алкоголя производства Республики Казахстан общим объемом 66 литров.



В этот же день, 2 мая, на 444-м километре трассы «Иртыш» сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением 64-летнего жителя Екатеринбурга. Выяснилось, что он также перевозил незаконную алкогольную продукцию. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 48 бутылок водки общим объемом 24 литра.



В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, с конфискацией продукции, являвшейся предметом административного правонарушения.



Фото: yarnews.net