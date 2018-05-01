Жительница Кургана украла со двора гараж и сдала его в пункт приема металла

13:36 | 3.05.2018

С сообщением о краже гаража у дома по улице Бурова-Петрова в полицию Кургана обратилась 59-летняя жительница города. Вернувшись с работы, она обнаружила пропажу «дома» для своего автомобиля.



Как рассказали в правоохранительных органах, сотрудникам полиции удалось установить машину, на которой вывезли гараж. Это помогло им впоследствии задержать подозреваемую в краже. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая и неработающая жительница областного центра. Похищенный гараж воровка сдала в пункт приема металла, откуда его изъяли полицейские в распиленном виде. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.