Оглашен приговор получившим взятку от экс-директора Курганмашзавода сотрудникам Минобороны России

15:49 | 28.04.2018

Уральский окружной военный суд огласил приговор бывшему начальнику 3949-го военного представительства Минобороны России Евгению Сутормину и его заместителю Михаилу Шамбатуеву. Подполковник и майор признаны виновными в получении взятки от экс-директора Курганмашзавода, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.



Сутормин и Шамбатуев 18 января 2016 года получили от бывшего исполнительного директора КМЗ Александра Клюжева 110 000 рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949-е военное представительство МО РФ якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта, что не соответствовало действительности.



Суд назначил Шамбатуеву наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, Сутормин заплатит государству 600 000 рублей. Кроме того, у подсудимых конфискована и сумма взятки. В настоящее время оба уволены с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.



На основе материалов УФСБ России по Курганской области Военным следственным отделом Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника Минобороны России при Курганском машиностроительном заводе. Инженеру военного представительства предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).