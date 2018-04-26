В Зауралье примут дополнительные меры по пожарной безопасности из-за прогноза синоптиков

15:35 | 28.04.2018

Первый вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев потребовал провести дополнительные противопожарные мероприятия в муниципалитетах и существенно усилить контроль за соблюдением всех мер безопасности. Такую задачу он поставил перед главами районов и Департаментом лесного хозяйства на совещании по предупреждению и ликвидации ЧС сегодня, 28 апреля, рассказали в пресс-службе губернатора.



Спикер подчеркнул, что погода вносит серьезные коррективы в работу всех оперативных служб. Так, в частности, в регионе возможно усиление ветра. Именно в таких условиях малейшее возгорание может перерасти в серьезный пожар. Поэтому в праздничные дни необходимо провести дополнительные противопожарные мероприятия в муниципалитетах и существенно усилить контроль за соблюдением всех мер безопасности, особенно в лесном фонде.



С 26 апреля в области действует особый противопожарный режим. Это значит, что зауральцам и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.



Фото: kurganobl.ru