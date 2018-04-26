В Кургане часть центральных улиц 9 мая перекроют на весь день

14:04 | 28.04.2018

Улицы в центре Кургана 9 мая перекроют для движения транспорта в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом информируют горожан Транспортное управление областного центра.



С 08:00 до 24:00 перекроют улицу Гоголя на участке от Пролетарской до Томина и улицу Володарского от Гоголя до Карла Маркса. Улицу Ленина на участке от Коли Мяготина до Карла Маркса закроют также на весь день, но с 10:00.



Участок улицы Ленина от Коли Мяготина до Климова откроют для движения с 10:00, Советскую (от Комсомольской до Ленина) — с 09:30.



Обращаем внимание водителей и на то, что накануне Дня Победы центральные улицы перекроют для проведения репетиций и праздничных мероприятий. Так, 4 мая с 17:00 до 19:00 будет закрыта улица Комсомольская на участке от Пушкина до Гоголя. 3 и 7 мая с 17:00 до 21:00 закрыта улицу Гоголя на участке от Ленина до Володарского.



8 мая 07:00 до 11:00 закроют улицу Гоголя на участке от Томина до Ленина, а с 07:00 до 11:30 — Володарского на участке от Гоголя до Карла Маркса.



Фото gov.kurganobl.ru