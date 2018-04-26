Материалы проверки по свалке с костями рядом с Курганом направлены в СК и полицию

13:26 | 28.04.2018

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы надзорной проверки по факту обнаружения свалки с костями животных в Следственный комитет и полицию для дачи уголовно-правовой оценки. Ведомство усмотрело признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ст. 254 УК РФ (порча земли).



Массовое складирование биологических останков животных и твердых бытовых и строительных отходов обнаружили в затопляемой зоне в районе заброшенного дачного кооператива СНТ «Кургансельстрой».



Как отметили в прокуратуре, уже приняты все необходимые меры, чтобы не допустить возникновения инфекционных заболеваний людей и животных. В настоящее время угрозы здоровью людей или окружающей среде нет. Несанкционированную свалку отходов в ближайшее время полностью ликвидируют.