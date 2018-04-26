Прокуратура заинтересовалась деятельностью общины баптистов в городе Петухово

11:48 | 28.04.2018

В Курганской области прокуратура в ходе надзорных мероприятий нашла в деятельности общины евангельских христиан-баптистов в городе Петухово нарушения законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях.



Религиозная группа баптистов в городе входит в Централизованную религиозную организацию «Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов Челябинской и Курганской областей».



Однако в нарушение закона о свободе совести и о религиозных объединениях руководитель общины в течение почти трех лет в письменной форме не уведомил региональное управление Минюста РФ о начале деятельности религиозной группы. Отметим, что ведомство уполномочено принимать решение о государственной регистрации религиозной организации по месту осуществления ее деятельности.



Руководитель общины привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.



Возникли вопросы у прокуратуры и к Централизованной религиозной организации «Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов Челябинской и Курганской областей». В нарушение закона она осуществляет деятельность без указания своего полного наименования и вероисповедания.



Постановлением мирового судьи виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.