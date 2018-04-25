С железнодорожного вокзала Кургана 8 мая отправится ретропоезд с ветеранами

14:59 | 27.04.2018

Со станции Курган 8 мая отправится ретропоезд с ветеранами магистрали в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.



Поезд с одним вагоном в составе поведет действующий паровоз Эр-796-43. Отправление назначено на 12:00 по местному времени. Перед поездкой на перроне станции пройдет митинг и концерт. На станцию Утяк поезд прибудет в 12:45. После окончания праздничных мероприятий состав вернется в Курган в 14:45.



Всего на ЮУЖД в канун Дня Победы будут организованы поездки ретропоездов по 4 маршрутам: Челябинск — Кыштым, Курган — Утяк, Оренбург — Новосергиевская — Бузулук, Орск — Кувандык. В праздничных поездках примут участие 400 ветеранов-железнодорожников.

